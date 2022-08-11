YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

11.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte 1 Ocak'tan bu yana 5 bin 642 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, otobüslerle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan bu yana kentten 4 bin 130 Afganistan uyruklu, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 642 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Göçmenlerin sınır dışı işlemlerini İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da takip etti.

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

- Kentte 1 Ocak'tan bu yana 5 bin 642 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
geri gönderme merkezi

Erzurum Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:16
Öğle
12:25
İkindi
16:15
Akşam
19:25
Yatsı
20:55

Erzurum Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Derman Eczanesi
Palandoken
Fulya Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.