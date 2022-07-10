Erzurum'da arkadaşlarıyla pikniğe giden genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Erzurum'da, Kurban Bayramı nedeniyle bir araya gelip pikniğe giden gençlerden biri, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde yaşayan Serkan Durnagöl (20), farklı yerlerden gelen ve bayram dolayısıyla bir araya geldiği arkadaşlarıyla, evlerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Gurgur Şelalesi bölgesine pikniğe gitti.

Dereden yürüyerek bölgeye gelen gençlerden Durnagöl, serinlemek için şelalenin döküldüğü gölete girdi. Bir süre sonra Durnagöl'ün çırpındığını gören arkadaşlarından biri kurtarmak için gölete atladı. O da çırpınmaya başlayınca diğer arkadaşları onu güçlükle göletten çıkarttı.

Durnagöl'ün gözden kaybolması üzerine, arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, sarp kayalıklardan gölete inerek arama yaptı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Durnagöl'ün cesedi sudan çıkartıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Durnagöl'ün cesedi, dağlık bölgede bir süre taşındıktan sonra ambulansa konularak Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Haberi alınca bölgeye gelen gencin yakınlarını jandarma ekipleri güçlükle teskin etti.