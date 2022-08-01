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Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

01.08.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Pasinler devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ramazan T. (36) yönetimindeki 20 ZR 017 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolunun Pasinler ilçesi girişinde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra İhsan K. (46), Halil T. (68) ve Hasan T. (37) otomobilde sıkışıp yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hasan T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzurum

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