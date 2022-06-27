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Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

27.06.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör: - "Her ölüm, büyük bir acı ve kayıptır, sağlık camiasına hizmeti ulvi bir görev olarak gören hekimimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Erzurum'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İzmirli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur için çalıştığı Şehir Hastanesinde tören düzenlendi.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen 41 yaşındaki Timur için görev yaptığı Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde tören yapıldı.

Törende yakalarına Timur'un resmini asıp bir araya gelen sağlık personelleri, Timur için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Programda Timur'un bazı mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in il dışında olduğu için törene katılamadığını belirterek, Timur'un yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Timur'un hekimliğinin yanı sıra çok iyi bir insan olduğunu aktaran Tör, "Her ölüm, büyük bir acı ve kayıptır, sağlık camiasına hizmeti ulvi bir görev olarak gören hekimimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Nasır Binici de yaklaşık 10 yıldır birlikte çalıştığı mesai arkadaşını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, "İnsanlığı ve çalışkanlığıyla herkesin gönlüne taht kuran mesai arkadaşımızı asla unutmayacağız. Hocamız hem akademik hem de iş disiplini anlamında iyi bir mesai arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Aras da "Hocamız insan gibi insan diyeceğimiz, hastaların duasını alan bir doktordu. Çok sevilen bir hekimdi, Allah yattığı yerde utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Konca Altınkaynak ise Erzurum halkı adına Timur'a teşekkür dileklerini ileterek, sevenlerine başsağlığı diledi.

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

- Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör: - "Her ölüm, büyük bir acı ve kayıptır, sağlık camiasına hizmeti ulvi bir görev olarak gören hekimimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

Erzurum'da hayatını kaybeden doktor çalıştığı hastanede anıldı

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