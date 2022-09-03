Semt Garajı 'nda başlayıp cadde ortasındaki iş yerleri ile çay ocaklarının olduğu alana taşan, sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semti Tepe Mezarlık Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz