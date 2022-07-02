YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

02.07.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgye göre, Erzurum-Çat kara yolu Beyaz Evler Kavşağı'nda, Abdulbari Ö. idaresindeki 61 EF 710 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. idaresindeki 25 ABK 244 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan Sudenaz Ö, Ali U, Zeynep K, Ömer Faruk K, Pınar K, Hamza Kerem K ve Nazlı Hilal K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan refüje çarpan araç sürücüsünü sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen 61 AEL 336 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Kadir T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum kaza yaralı

Erzurum Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
02:50
Sabah
04:44
Öğle
12:24
İkindi
16:21
Akşam
19:54
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.