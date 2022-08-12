YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli atıldı

Erzurum'da "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli atıldı

12.08.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Böylesine önemli ve mukaddes bir ayda, bizler de camimizin adının 'İmam Hasan İmam Hüseyin' olmasını kararlaştırdık"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayırsever iş insanları Mustafa Deniz ve Hakan Çınar tarafından yaptırılan "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Abdurrahman Gazi Türbe Yolu'nda inşa edilen caminin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, muharrem ayının İslam tarihinde önemli yeri olduğuna işaret etti.

Muharrem ayının ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı bir ay olduğunu ifade eden Sekmen, "Böylesine önemli ve mukaddes bir ayda bizler de camimizin adının 'İmam Hasan İmam Hüseyin' olmasını kararlaştırdık. Rabbim, camimizin yapımında emeği geçecek olan herkesten razı olsun. Bu vesileyle camimizin yapımını üstlenen Mustafa Deniz ve Sanamerli Seyyit Hacı Yılmaz Baba'nın oğlu Hakan Çınar kardeşime teşekkür ediyorum." dedi.

Mevlana ve Şems Hazretlerini Yaşatma ve Tanıtma Derneği yetkilisi, hayırsever iş insanı Mustafa Deniz de desteklerinden dolayı Sekmen'e teşekkür ederek, "Allah Resulü'nün evlatlarına saygı ve hürmetten ötürü bu ismi seçtik. Biz birçok ilde çeşitli kurs ve camiler yaptırdık. Fakat benim çocukluktan beri gönlümde yatan Abdurrahman Gazi Türbesi yanında bir cami yaptırmaktı. Rabbim nasip etti, hamdolsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla caminin temeli atıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Erzurum'da "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli atıldı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Böylesine önemli ve mukaddes bir ayda, bizler de camimizin adının 'İmam Hasan İmam Hüseyin' olmasını kararlaştırdık"

Erzurum'da "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli atıldı

Erzurum'da "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli atıldı

Erzurum'da "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli atıldı

Erzurum'da "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli atıldı

Erzurum'da "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli atıldı

Erzurum'da "İmam Hasan İmam Hüseyin Camisi"nin temeli atıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum tören

Erzurum Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:17
Öğle
12:25
İkindi
16:14
Akşam
19:24
Yatsı
20:53

Erzurum Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Ağırman Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.