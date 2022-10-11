Erzurum'da jeotermal su için sondaj çalışmasına başlandı

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince "Jeotermal Sıcak Su Sondajı" çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesince Palandöken ilçesindeki Konaklı Kayak Merkezi civarında yaklaşık 18 milyonluk maliyetindeki Jeotermal Sıcak Su Sondajı çalışmasının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Törende konuşan Büyükşehir Başkan Vekili Ömer Düzgün, Erzurum'un Anadolu'nun önsözü olduğunu ifade ederek, "İlimiz jeotermal kaynaklara sahip. Jeotermal alanında Türkiye'nin en büyük sondaj platformunu Erzurum'a kurduk. 18 milyon maliyetli bu yatırım sayesinde yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 metre derinlikte jeotermal kaynaklı sıcak su arama faaliyetine başlayacağız." dedi.

Düzgün, 1 yıldan fazla sürecek sondaj çalışmasıyla çıkacak sıcak suyun derecesine göre söz konusu alan ve çevrede seracılık başta olmak üzere ısıtma sistemleri ve diğer birçok alanda jeotermal kaynaklı projeleri hayata geçireceklerini aktardı.

Büyükşehir Belediyesi olarak jeotermal enerjinin ekonomik katkıları ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi noktasında bulunacak olan su kaynağıyla şehrin geleceğine önemli katkı sunan yenilenebilir yatırımları da hayata geçireceklerini ifade eden Düzgün, şöyle devam etti:

"Jeotermal kaynakların elektrik enerjisi üretiminde, endüstride, sağlık turizminde, tarımda, konut ısıtma, sera ısıtma, tropikal bitki yetiştirme, kent ısıtma ve sıcak su sağlama, toprak ve cadde ısıtma, havaalanı pistlerini ısıtma, yüzme havuzu ve fizik tedavi, çeşitli endüstriyel kullanımlar, yiyeceklerin kurutulmasında ve sterilize edilmesinde, konservecilikte, kerestecilikte, ağaç kaplama sanayinde, kağıt, dokuma ve boyamacılıkta, derilerin kurutulması ve işlenmesinde ve saymakla bitiremeyeceğimiz bir çok alanda kullanılmaktadır."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Konaklı Kayak Merkezi'nde jeotermal sondaj sonucunda elden edilecek sıcak suyun kış turizmine entegre edileceğini belirterek, "Jeotermal kaynağın sadece kış turizminde değil yılın her ayına entegre edilerek kentin ekonomisine katkı sağlanması bekleniyor. Bulunduğumuz rakım 2 bin 179, sondajımız minimum 2 bin 300 metre derinlikte olacak. Konaklı'dan deniz seviyesine kadar sondajla inmiş olacağız." diye konuştu.

Maden Tetkik Arama Trabzon Bölge Müdürü Bülent Tosun da Erzurum'a genel müdürlük bünyesindeki en güçlü sondaj makinesini kurduklarını anlatarak, 7/24 esasına dayılı vardiyalı çalışarak kısa sürede sondajı bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmalar sonrası İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua okudu, kurban kesiminin ardından protokolün kurdele kesmesiyle sondaj çalışmalarına başlandı.

Törene, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve ilgili şirket yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.