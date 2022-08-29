YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

29.08.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Görevli olduğu Suriye'den izin için geldiği memleketi Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen'in cenazesi toprağa verildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki 51. Komando Tugay Komutanlığında görevli olan ve görev için Suriye'ye gönderilen 27 yaşındaki Yerdelen, 5 gün önce izin alarak memleketi Erzurum'a geldi.

Ailesi ile gittiği piknik dönüşü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yerdelen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler ve yakınlarınca cenaze nakil aracı ile Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirilip katafalka konuldu.

Burada öğle vakti düzenlenen törende, helallik alınması sonrası İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Yerdelen'in naaşı, tören mangası eşliğinde cenaze nakil aracına alındı.

Yerdelen'in cenazesi dualarla Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende güçlükle ayakta duran baba Nuri Yerdelen'i, 9. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı İstihbarat Albay Şerafettin Deniz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemiş İlbaş teskin etti.

Cenaze namazına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, annesi Asuman Yerdelen, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da kalp krizi sonucu vefat eden asker son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Erzurum cenaze sözleşmeli er tören

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:33
Öğle
12:21
İkindi
16:02
Akşam
18:59
Yatsı
20:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazartesi

Sefa Eczanesi
Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Özpolat Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.