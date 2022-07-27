Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Erzurum'da 50 hektarlık imar planı onaylanan "Mahrukatçılar Sitesi Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi"nin temeli atıldı.

Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi'nde içerisinde sosyal ve yeşil alanı, camisi, yolları ile kısmi olarak konut alanı bulunan 50 hektarlık kentsel dönüşüm projesi için temel atma töreni düzenlendi.

Projenin ilk aşaması olan Hacı İsmail Fakirullah Efendi Camisinin temeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptığı duanın ardından atıldı.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un her geçen gün güzelleştiğini ve geliştiğini söyledi.

- "Ahlaklı, edepli ve helal kazancın peşinde olan herkesin emrindeyiz"

Bütün vatandaşları kucaklayarak hiçbir ayrım yapmadan hizmet verdiklerini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Ahlaklı, edepli ve helal kazancın peşinde olan herkesin emrindeyiz. Onlara hayranlık duyuyoruz. Onların Valisiyiz, onların yöneticisiyiz. Bütün imkanlarımızla onların emrindeyiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi bilimin ve çağın gereklerine göre yetiştirmeye büyük gayret ediyoruz. Fizikte, kimyada, biyolojide, iletişimde, teknolojide asla geri bırakmak istemiyoruz. Ancak bizim felsefemiz sadece batının materyalist felsefesi değil, biz eş zamanlı olarak çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle de yetiştirmeye büyük gayret ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de çalışmalarla bölgedeki kirliliğin ortadan kalkacağını aktardı.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sekmen, sözlerini, "Daha çok hizmet yapacağız. Temennimiz bu ibadethanemizin en kısa zamanda biterek hizmete girmesi. Eserlerimiz ve hizmetlerimiz bunlarla kalmayıp devam edecek. Yeni yeni eserleri devreye sokacağız. Bölgemizde ihtiyaç duyulan yerlere cami inşaatımız devam ediyor. Camilerimize önem verdiğimiz gibi okullarımıza da önem veriyoruz. Biz sadece cami yapan değil, eğitime, bilime ve akla da önem veren anlayışın mensuplarıyız." diye tamamladı.