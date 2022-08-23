Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'nde, F. A.'ya ait tamirhanede 25 ABJ 151 plakalı araca yapılan işlem sırasında yangın meydana geldi.
Kısa sürede büyüyen alevlerin tamirhaneye sıçramasıyla iş yeri sahibi ve yeğeni O. T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaralı iki kişi ambulansla Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.
Yangında, araç kullanılamaz hale geldi, iş yerinde de hasar oluştu.
Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz