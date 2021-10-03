YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

03.10.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Kışın en çok yakıştığı şehir Erzurum'un parklarındaki ağaçlar, sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor.

Yakutiye ilçesinde, Atatürk Üniversitesine ait Botanik Park'ta, farklı familyalardan ağaç, çalı ve çiçek olmak üzere 150 bitki çeşidi bulunuyor.

Gölet, ahşap, köprü, pergola, kameriye, hayvanat bahçesi ve taşlı yollardan oluşan park, 350 dönümlük alanıyla vatandaşların güzel zaman geçirdiği mekanların başında geliyor.

Özellikle kış ve sonbahar aylarında sarı, kırmızı, mor ve yeşilin tüm tonlarının görülebildiği ağaçlarıyla hafta sonu tatilinde ziyaretçilerini cezbeden park, yeni çiftlerin en mutlu anlarını fotoğrafla ölümsüzleştirdikleri alanlardan.

Çocuklarıyla parkı gezmeye gelen vatandaşlardan Halil Babür, AA muhabirine, "Burası çok güzel bir mekan. Farklı ağaçlar var. Aynı zamanda biyolojik bir ortam. Güz mevsiminde yapraklar dökülmüş. İnsan burada ferahlıyor. Spor ve gezi amaçlı geldik. Bizim için de iyi oluyor." dedi.

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti

Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazar

İmsak
04:43
Sabah
06:06
Öğle
12:09
İkindi
15:25
Akşam
18:02
Yatsı
19:20
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.