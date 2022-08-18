YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

18.08.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz: - "Proje ile yıllık 452 milyon lira gelir artışı sağlanacak. Barajdan 205 bin 350 dekar arazi sulanacak"

Erzurum ve Pasinler ovalarından sonra tarım alanı bakamından kentte üçüncü büyüklükteki Hınıs Ovası'nın sulamasına önemli katkı sunacak Başköy Barajı su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Erzurum’un Hınıs ilçesindeki barajda, "su tutma" töreni düzenlendi.

Vali Okay Memiş, baraj gövdesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, verimli arazilere ve toprak bakımından önemli bir potansiyele sahip Hınıs'ta, artık sulama sorununun kalmayacağını aktırdı.

Hınıs ve çevresinin uzun zamandır hizmete açılmasını bekledikleri ve hayalini kurdukları Başköy Barajı’nda tarihi bir güne tanıklık ettiklerini ifade eden Memiş, "Bugüne kadar Başköy Barajı'nın yapımı için büyük emekler harcandı ve bugün sus tutmaya başlaması bizim için çok önemli. Atık Hınıs'ın verimli arazileri kolaylıkla sulanacak ve ekonomik anlamda devlete katkı değer olarak dönecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise baraj inşaatının tamamlanmasına kadar geçen sürede verilen emeklerin küçümsenmeyeceğini, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan barajların büyük zorluklarla yapıldığını anlattı.

- "452 milyon lira gelir artışı sağlanacak"

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz da baraj hakkında teknik bilgiler vererek, bölgeye sağlayacağı katkıları paylaştı.

Başköy Barajı'nda 176 milyon metreküp su tutulacağını belirten Yavuz, "Proje ile yıllık 452 milyon lira gelir artışı sağlanacak. Barajdan 205 bin 350 dekar arazi sulanacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, barajla verimli arazilerin sulanmaya başlanacağını vurgulayarak, "Burada kaliteli üretim yapılacak ve böylece çiftimiz kazandığı parayı artıracak. Elbette çiftçilik önemli ama buradaki aileler, çocuklarını kolaylıkla artık üniversitede okutabilecek. Baraj hem ailelerin hayatını hem de çocukların geleceğini değiştirecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından törenle baraj kapakları kapatıldı.

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

- DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz: - "Proje ile yıllık 452 milyon lira gelir artışı sağlanacak. Barajdan 205 bin 350 dekar arazi sulanacak"

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum DSİ

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:22
Öğle
12:24
İkindi
16:11
Akşam
19:16
Yatsı
20:43

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

Zafer Eczanesi
Palandoken
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Saraybosna Eczanesi
Yakutiye
İbn-İ Sina Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.