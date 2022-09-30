Yakutiye ilçesinin Aktoprak Mahallesi'nde bir süre önce yaralı ve bitkin halde bir değişken atmaca kartalı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

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