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Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

30.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan değişken atmaca kartalı, tedavi edilip doğaya salınacak.

Yakutiye ilçesinin Aktoprak Mahallesi'nde bir süre önce yaralı ve bitkin halde bir değişken atmaca kartalı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP görevlileri, hayvanı vatandaşlardan teslim alıp korumaya aldı.

Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuş, tamamen iyileşince doğal ortamına bırakılacak.

Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

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