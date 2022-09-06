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Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

06.09.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları, koruma altına alındı.

Kentin çeşitli kırsal bölgelerinde yaralı ve bitkin haldeki martı, ibibik ve çobanaldatan kuşlarını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ile danışman mühendis Muhammet Şadi Yumlu, hayvanları teslim aldı.

Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

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Erzurum tedavi martı

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