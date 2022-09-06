Kentin çeşitli kırsal bölgelerinde yaralı ve bitkin haldeki martı, ibibik ve çobanaldatan kuşlarını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

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