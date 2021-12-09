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Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

09.12.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz: - "Bugün itibarıyla Erzurum'da okul öncesi eğitim hariç 1086 okulumuzun hepsinde kütüphane yapma işini tamamlamış olduk"

Erzurum'da, anahtarını içeride unuttuğu için evine komşusunun balkonundan girmeye çalışırken beline bağladığı ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Reşat Coşkun adına kütüphane açıldı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Palandöken ilçesine bağlı Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışı yapıldı.

Kütüphaneye, emekli olduktan bir süre sonra 25 Ağustos'ta balkondan düşerek hayatını kaybeden öğretmen Reşat Coşkun'un ismi verildi.

Açılışı, Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, STK temsilcileri, öğretmenler ve Reşat Coşkun'un ailesi kurdele keserek yaptı.

Açılış sonrası protokol, kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, İslamiyet'in ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlattı.

Erzurum'un Anadolu'nun ilk üniversitesini kuran kent olduğundan bahseden Memiş, "Erzurum bin yıllık Türk-İslam medeniyetinin merkezi durumunda. Okulumuz ismiyle önemli bir okul. Kütüphaneye ismi verilen hocamız da sevilen biriydi. Bu kentin daha iyiye giden kent olmasını öğrenci potansiyeliyle sağlayacağız. Üniversitemiz ve okullarımızla bunu yapacağız. Çocuklarımıza iyi eğitimler vermek istiyoruz ve öğrencilerimiz bilimsel eğitimi çok iyi almalılar. Biz sadece batının materyalist felsefesiyle hareket edemeyiz aynı şekilde manevi ve milli değerlerimizle eğitim vermeye gayret ediyoruz. Bunda da iyi mesafe aldığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz ise emekli olduktan sonra kaza sonucu hayatını kaybeden değerli eğitimci Coşkun adına düzenledikleri açılış için bir araya geldiklerini söyledi.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Erzurum'daki okullarda kütüphanelerle ilgili çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Kaygusuz, şöyle devam etti:

"Okul öncesi okullarımız hariç 1086 okulumuzdan 464 okulumuzda kütüphane olmadığını tespit ettik ve bu okullarımızdan fiziki durumları uygun olanlara kütüphane, olmayanlara ise kitaplık yapımıyla ilgili süreci bir ay önce başlattık. Erzurum'da bulunan üç meslek lisemizdeki mobilya bölümü öğrencileri tarafından bu okulların kütüphane yapımları ve kurulumları tamamlandı. Bugün itibarıyla Erzurum'da okul öncesi eğitim hariç 1086 okulumuzun hepsinde kütüphane yapma işini tamamlamış olduk. Kütüphanelerimizde kitap ihtiyacımız var ve herkesten bu kütüphaneler için destek bekliyoruz. Erzurum'daki tüm okullara kütüphane yapılma süreci ilin akademik başarısını artırma hedefine de katkı sağlayacaktır. Hem okullarımızdaki öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını bir kültür haline getirmeye çalışacağız, bunu bir zorunluluk değil de gereklilik olduğunu anlatmaya çalışacağız hem de okuyan, anlayan, kavrayan ve sorgulayan bir gençlik yetişmesine vesile olacağız."

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

- İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz: - "Bugün itibarıyla Erzurum'da okul öncesi eğitim hariç 1086 okulumuzun hepsinde kütüphane yapma işini tamamlamış olduk"

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

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