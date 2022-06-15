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Erzurum'da "Zoraki Tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

15.06.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da "Zoraki Tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sağlık çalışanları için yeniden sahnelenen komedi oyunu "Zoraki Tabip", sanatseverlerden tam not alarak kapalı gişe oynadı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Uzat Elini Yardım Organizasyonu tarafından sağlık çalışanlarına moral amaçlı organize edilen ve Ahmet Vefik Paşa'nın kaleme alıp bugüne uyarlanan komedi oyunu "Zoraki Tabip"i Emrah Çılgı yönetti.

Oyunda, Emrah Çılgı, Gonca Çılgı, Şerif Avcı, Fatmanur Çavaş, Ayşenur Bayraktaroğulları, Ahmet Nehri, Fatih Kılıç ve Melek Sarıkaya gibi tiyatrocular rol aldı.

Teknik ekipte ise Yusuf Kürşat Ekinci, Rahmi Çubukçu, Yavuz Sürmeli, Mustafa Özdemir ve Emre Sari görev aldı.

İl dışı ve ilçe turnelerinin yanı sıra kentte de sahnelenen oyunda, zengin bir ağa kızının fakir birini sevmesi ve babasının kızını zengin biriyle evlendirmek istemesi etrafında dönen komik olaylar konu ediliyor.

Eğlenceli sahneleriyle izleyenlerden tam not alan ve dün ile bugün kapalı gişe oynayan oyuna, özelikle gençler ve aileler yoğun katılım gösterdi.

Oyunu izlemeye 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık çalışanları ve davetli yetim çocuklar katıldı.

Merkezdeki ücretsiz tiyatro gösterimleri, her pazartesi ve salı saat 19.00'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Erzurum'da "Zoraki Tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki Tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

Erzurum'da "Zoraki tabip" komedi oyunu sağlıkçılar için seyirciyle buluştu

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