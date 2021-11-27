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Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor

27.11.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar: - "Piyasada fasulye 6-7 liradan belki pazar bulamazken bizim şu anda Hınıs ve İspir fasulyelerimiz yaklaşık 45 lira civarındaki fiyatlarla yok satıyor" - Yöresel ürün satıcısı Zülküf Yeşilbaş: - "İspir fasulyesinin tadı özellikle yüksek rakımlarda yetiştiği için çok güzel. İspir fasulyesi diğer fasulyelere göre erken pişiyor ve kabuk atmıyor"

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Erzurum'un bereketli topraklarında yetiştirilen, tadı ve aromasıyla adından söz ettiren İspir ve Hınıs fasulyeleri kilogramı yaklaşık 45 lira olmasına rağmen yoğun talep görüyor.

Doğu Anadolu'da Pasinler Ovası gibi verimli arazileriyle öne çıkan Erzurum, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, yem bitkilerinin yanı sıra fasulye üretiminde de adından söz ettiriyor.

İspir ile Hınıs ilçelerinde yetiştirilen ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak markalaşan meşhur fasulyelerle Erzurum, Türkiye'de bu sektörde en fazla üretim yapılan 13. il konumunda.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valiliğin çiftçilere yönelik tohum, makine ve eğitim destekleriyle üretim alanı 14 bin dekara ulaşan fasulyelerden yılda 3 bin ton civarında rekolte elde ediliyor.

Yurdun çeşitli illerinde satışa sunulan ve tüketiciden yoğun talep gören bu fasulyeler tadı, aroması ve erken pişmesiyle beğeni topluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, bölgenin hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal alanda da önemli potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Erzurum'un fasulye üretiminde de gün geçtikçe söz sahibi olduğunu ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Bu fasulyeler yöreye has. Tat, aroma, fasulyenin pişkinliği ve kabuk atması bakımından çok tercih ediliyorlar. Piyasada fasulye 6-7 liradan belki pazar bulamazken bizim şu anda Hınıs ve İspir fasulyelerimiz yaklaşık 45 lira civarındaki fiyatlarla yok satıyor."

- Fasulye üretimi devletin desteğiyle artıyor

Akar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valiliğin çiftçilere yönelik tohum, makine ve eğitim destekleriyle fasulye üretiminde önemli bir yere geldiklerini belirterek, üretim alanının artması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Osman Akar, "Erzurum'da yaklaşık 1000 ton civarında İspir fasulyesi üretimimiz var. Ama belki de piyasada ülke genelinde üretilen 5 bin ton civarında İspir fasulyesi satılıyor. Ancak İspir ve Hınıs ilçelerimizde üretilen fasulyenin tadını hiçbir yer veremez. Coğrafi işaret almış bu ürünlerimizi önümüzdeki süreçte potansiyelini arttırıp daha katma değerli bir ürün haline getirme yolunda çalışmalarımız var. Buna yönelik Bakanlığımızda artık ulusal bir proje haline getirdiğimiz 'Hınıs-Bir' adlı projemiz var. Bu projemizle her yıl çitçilerimize farklı kategorilerde destek vereceğiz. dedi.

Erzurum'da üretilen İspir ve Hınıs fasulyeleri ile diğer illerde aynı adla üretilen fasulyelerin birbirine çok benzediğini aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Bu işin içinde olmayan, üretimini yapmayan veya bu konuda uzman olmayan kişilerin bunları birbirinden ayırt etmesi çok güç. Üzerlerindeki damarlardan veya büyüklüğünden ancak anlaşılabilir. Buna yönelik uzman arkadaşlarımız baktığında ya da üreticiler baktığında bunu algılayabiliyor. Ama direkt olarak vatandaşın bunun ayırt etmesi zor açıkçası."

- Yüksek rakım fasulyenin lezzetine lezzet katıyor

Kentte yaklaşık 30 yıldır yöresel ürün satıcılığı yapan Zülküf Yeşilbaş da "İspir fasulyesinin tadı özellikle yüksek rakımlarda yetiştiği için çok güzel. İspir fasulyesi diğer fasulyelere göre erken pişiyor ve kabuk atmıyor." diye konuştu.

Yeşilbaş, Hınıs fasulyesinin de yüksek rakım ve temiz suda yetiştiği için çok kaliteli olduğunu belirtti.

Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor

- İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar: - "Piyasada fasulye 6-7 liradan belki pazar bulamazken bizim şu anda Hınıs ve İspir fasulyelerimiz yaklaşık 45 lira civarındaki fiyatlarla yok satıyor" - Yöresel ürün satıcısı Zülküf Yeşilbaş: - "İspir fasulyesinin t

Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor

Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor

Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor

Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor

Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor

Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor

Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor

Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor

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