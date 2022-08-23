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Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

23.08.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Yaklaşık 100 yıldır burada göçerlik yapan kardeşlerimiz var. Oba sistemi var ve burada 300 hane bulunuyor. Güneş panelleriyle elektriklerini üretiyorlar, televizyonları var"

Erzurum'un 3 bin rakımdaki mera ile yaylaları, doğu ve güneydoğu illerinden gelen göçer ailelere ev sahipliği yapıyor.

Vali Okay Memiş, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve berberindekilerle 300 çadırın kurulduğu yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Dumlu Dağı bölgesindeki göçerleri ziyaret etti.

Doğu ve güneydoğu illerinden gelen ve 10 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu merada göçerlerle sohbet eden Memiş, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un mera bakımından Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bu nedenle göçerlerin kenti tercih ettiğini aktardı.

Türkiye'nin tanınan tulum peynirlerinin Erzurum'daki göçerlerin ürettiği sütten yapıldığını ifade eden Memiş, "Yaklaşık 100 yıldır burada göçerlik yapan kardeşlerimiz var. Oba sistemi var ve burada 300 hane bulunuyor. Güneş panelleriyle elektriklerini üretiyorlar, televizyonları var. Burada üretilen süt ürünlerinden yapılan tulum peynirini tüm Türkiye tanıyor ve böyle de bir katma değeri var." dedi.

- "Türkiye'de merası en fazla olan il burası"

Memiş, Erzurum'un hayvan sayısı bakımından büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, bulundukları bölgenin Fırat, Çoruh ve Aras havzalarına can verdiğini dile getirdi.

Bölgede uçsuz bucaksız meraların bulunduğunu anlatan Memiş, "Uzmanların, 'Meralarda beslenen hayvanların etinden, sütünden beslenin.' diye bahsettiği yer Erzurum çünkü Türkiye'de merası en fazla olan il burası." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Akar da Türkiye'nin mera varlığının yüzde 11'ine sahip Erzurum'da, yaklaşık 52 farklı yerde göçerlerin ağırlandığından bahsederek, bunlardan 36'sını şehir dışından gelen göçerlerin oluşturduğunu söyledi.

Göçerlerin üst seviyede üretim yaptığına işaret eden Akar, "Buradaki göçerler, Türkiye ekonomisine zor şartlarda katkı sunuyor. Elde ettikleri süt ürünleri günübirlik olarak işletmelere götürülüyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman Siirt, Elazığ, Mardin, Erzincan gibi iller başta olmak üzere çok sayıda farklı şehirden gelen göçerleri kentimizde misafir ediyoruz." diye konuştu.

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

- Vali Okay Memiş: - "Yaklaşık 100 yıldır burada göçerlik yapan kardeşlerimiz var. Oba sistemi var ve burada 300 hane bulunuyor. Güneş panelleriyle elektriklerini üretiyorlar, televizyonları var"

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor

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