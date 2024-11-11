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  4. Esas Oğlan TikTok'ta yasaklandı! Didem Soydan 'Sinirden tir tir titriyorum' diyerek 'terörist şikayeti' alan o fotoğrafıyla isyan etti!

Esas Oğlan TikTok'ta yasaklandı! Didem Soydan 'Sinirden tir tir titriyorum' diyerek 'terörist şikayeti' alan o fotoğrafıyla isyan etti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.11.2024 09:53
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Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrolü paylaştığı Esas Oğlan dizisi fazla erotik bulununca tepki çekmişti. TikTok'un fragmanı yasaklamasıyla birlikte Hadise ve Seda Bakan bu duruma isyan etmişti. Sık sık fotoğrafları Instagram tarafından sansürlenen Didem Soydan'dan da destek geldi.

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın yer aldığı Esas Oğlan dizisinin fragmanı gündeme bomba gibi düştü. Hayatlarının aşkını arayan iki genç kadın arkadaşın erkeklerle ilişkisinin yer aldığı dizi büyük ses getirdi.

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Seda Bakan ve Hadise'nin müstehcen sahneleri sosyal medyayı adeta yıktı. Fragmanı izleyen kullanıcılar 'fazla erotik' eleştirisinde bulundu. Beğenilmeyen fragman ise TikTok tarafından yasaklandı.

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HADİSE KÜPLERE BİNMİŞTİ!

Fragmanın TikTok'ta kaldırılmasının ardından Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etmişti. Ünlü şarkıcı, "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin “erotik” bulunarak yasaklanmasından, “Sıfır Tolerans” klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor!" demişti.

"Şimdi yeni dizimiz “Esas Oğlan”ın fragmanı TikTok’ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri “ahlaksız” ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor? Zihniyetler değiştikçe ülkemizde her şey güzelleşecek. Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. 

"TERÖRİST PAYLAŞIMI ŞİKAYETİ ALDIM" DEYİP FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI!

"TERÖRİST PAYLAŞIMI ŞİKAYETİ ALDIM" DEYİP FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI!

Hadise'nin bu tepkisinin ardından da ünlü manken Didem Soydan'dan destek geldi. "İşinizin başına gelen bu durumu son dört senedir yaşıyorum, başvurmadığım akıl ve mecra kalmadı" diyen Soydan, "Ne beni çeken markalar buna bi çözüm buldu ne sorduklarım bi çözüm bulabildiler. Umarım emeğinizin karşılığını bulabilirsiniz ama işi paylaşabileceğinizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı. 

Terörist paylaşım şikayeti aldığını söyleyen Soydan, o fotoğrafı da paylaşarak "Bu fotoğraf yüzünden hem istismar hem terörist paylaşım şikayeti aldım Instagram da bu şikayetleri değerlendirmeden hesabımı banladı. Instagram ülkeye göre muamele yapıyor. Kurulduğu ülkedeki kadınlara özgürlük ama ortadoğu ülkesinin kadına tü kaka diyen bi adilik sistemi" dedi. 

"Sözde özgür dediğin bir ülkenin aplikasyonu seni orta doğu şartları ile değerlendiriyor. Ülkenin seviyesi yetmezmiş gibi kullandığın başka ülke applikasyonundan da 'kadınlık ayarı' yiyorsun, böyle böyle deli kadın yaptınız bizi" açıklamasında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Hadise Seda Bakan
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