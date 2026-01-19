MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Türkiye Altın Kupa büyük final gecesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Finale kalmayı başaran Sergen ve Hasan, MasterChef Altın Kupa’yı kazanabilmek için tüm yeteneklerini sergiledi. Şeflerden aldıkları puanlar ve gecenin sonunda açıklanan sonuçla birlikte “MasterChef Altın Kupa’yı kim kazandı?” sorusu yanıt buldu. İşte MasterChef final gecesinde yaşananlar ve şampiyonun adı…

Nefeslerin tutulduğu yarışmada büyük final heyecanı dün gece yaşandı. Yarışmacıların şef önlükleri ile tezgah başına geçtiği özel gecede

Sergen ve Hasan ilk olarak Türk mutfağı menüsü hazırladı. Sergen şeflerden toplamda 23 puan aldı. Hasan ise üç şeften toplamda 20,5 puan aldı. Böylece Sergen, ikinci tura birinci olarak girdi.

Final gecesinin ikinci turunda Hasan ve Sergen bu kez uluslararası mutfak menüsünde karşılaştı. Bu zorlu etapta iki yarışmacı yine birer menü hazırladı. Sergen toplam 46 puan, Hasan toplamda 43,5 puan aldı. Bu sonuçla ikinci etabın da birincisi Sergen oldu.

Final gecesinin üçüncü turunda bu defa yarışmacılar imza tabaklarını yapmak için tezgah başına geçti. Hasan imza tabağının adını 'Kapadokya' Sergen ise 'Benim Trakyam' olarak açıkladı. Canlı yayında yapılan yemekler için yarışmacılara tam 1 saat süre verildi.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU MU?

İmza tabaklar için puanlamalar şöyle oldu;

Hasan, Somer Şef'ten 9, Danilo Şef'ten 9, Mehmet Şef'ten 8 puan aldı.

Sergen, Somer Şef'ten 8,5 puan, Danilo Şef'ten 9 puan, Mehmet Şef'ten 8,5 puan aldı.

Toplam oyların hesaplanmasıyla Sergen 72 puan, Hasan 69,5 puan aldı. Böylece MasterChef Altın Kupa şampiyonu Sergen oldu.

Şampiyon 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. Ayrıca sosyal medyada bu duruma sevinenler olduğu kadar eleştirenler de vardı.