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Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

27.09.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) üyeleri, 96 yaşında hayatını kaybeden eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde bir araya geldi.

İkindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılan grup, dua ettikten sonra camiden ayrıldı.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Anahtar Kelimeler:
yusuf el karadavi

Ankara Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:45
İkindi
16:06
Akşam
18:46
Yatsı
20:04
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Ankara ATM’LER

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