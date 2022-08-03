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Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

03.08.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

Adana'da, eski eşinin kendisini tehdit ve darp ettiğini öne süren kadın şikayette bulundu.

Saime K. (34), 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğine giderek üç ay önce boşandığı H.Y'den şikayetçi oldu.

Saime K, burada yaptığı açıklamada, 2010 yılında evlendiğini ve iki çocuğu olduğunu söyledi.

Evliliğinin son 5 yılında eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve bu konuda darp raporunun bulunduğunu savunan Saime K, şöyle devam etti:

"Ben 2,5 yaşında evlatlık verildiğimi 16 yaşında öğrendim. 2 tane çocuğum var. Aynı süreci onlara yaşatmak istemedim. Çocuklarımın da annesiz babasız kalmalarını istemedim. Şiddet olayı ilk başta hafif boyutta başladı, ondan sonra gün geçtikçe daha da arttı. En son artık dayanılamaz hale geldi. Hatta bununla ilgili, raporlarım adli kayıtlarım var. Eşim, boşanmayı kabul etti ama 'çocukları bana vereceksin' dedi. Ben de tamam dedim ve boşandık. Karar kesinleştikten sonra 'çocukları bir daha göremeyeceksin' dedi. Evliyken de boşanma sırasında da tehditler vardı. Ondan sonra tehditler devam etti."

Saime K, eski eşinin sürekli kendisini tehdit etmesi nedeniyle her günün korku içerisinde geçtiğini belirtti.

Çocuklarını görebilmek için dava açtığını ve bunun sürdüğünü dile getiren Saime K, şunları kaydetti:

"Ben çocuklarımı iki haftada sadece bir gün görebiliyorum. Bu konuda adli süreç devam ediyor. Ben bu davaları kazanacağım. Süreç çok yavaş ilerlediği için sıkıntıya düşüyorum. Her gün öldürüleceğim diye korkuyorum. Ben sadece çocuklarımı istediğim zaman görmek, dokunmak istiyorum. Ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum."

Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

Eski eşinden darp ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

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