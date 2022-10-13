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Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

13.10.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Süper Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor, eski milli futbolcu Fatih Akyel ile teknik direktörlük konusunda anlaştı.

Akyel için Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Törene Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgazspor Başkanı Özgür Kaya, Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir ve taraftarlar katıldı.

Akyel, stat girişinde davul ve zurna ekibiyle karşılandı.

Törende yaptığı konuşmasında, önemli bir güne şahitlik ettiklerini ve Fatih Akyel ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaya, "Fatih hocamla ilk konuştuğumuzda 'Sana transfer teklif etmeye benim haddim yetmez' dedim. Kaç futbolcu UEFA kupasını kaldırmıştır, kaç futbolcu Brezilya'yı perişan eden milli takımda oynamıştır. Böyle bir değer karşısında bizim söyleyeceğimiz tek şey 'Hocam bize yardımcı ol, biz yeni bir hikaye yazmak istiyoruz, gel bu efsanenin kahramanı ol'. Hocam parayı değil kahraman olmayı seçti. Biz bu takımı mahkemeden almıştık. Fatih hocamıza 'aramıza hoş geldin' diyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kulüp başkanı Kaya ile Akyel tarafından 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Akyel daha sonra Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde incelemede bulundu.

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Lüleburgazspor'da teknik direktörlük yapacak

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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör fatih akyel

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