Eski Nijer Başbakanı Algabid, İslam İşbirliği Gençlik Forumunu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Eski Nijer Başbakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) eski Genel Sekreteri Dr. Hamid Algabid ile beraberindeki Nijer Vakıflar Genel Müdürlüğü (WAQF) heyeti, İslam İşbirliği Gençlik Forumuna (ICYF) ziyarette bulundu.

WAQF Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Algabid ile beraberindekileri, ICYF Başkanı Taha Ayhan ve forum yetkilileri ICYF Genel Merkezi'nde misafir etti.

Algabid'in İİT'nin eski Genel Sekreteri olması nedeniyle ziyaretin ayrı bir önem taşıdığını belirten Ayhan, Nijer'de birçok çalışma yaptıklarını ve WAQF ile de iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Heyete, uluslararası gençlik çalışmaları hakkında bilgi veren Ayhan, yapacakları teknik görüşmeler sonucunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacaklarını kaydetti.

Algabid de ziyaretin hem 2 yıl önce kurulan WAQF hem de genel iş birliği için faydalı olacağını umduğunu aktararak, İİT'nin uzun yıllara dayanan tecrübesinin bu açıdan önem taşıdığını vurguladı.

Heyette yer alan Nijer Vakıflar Genel Müdürü Khadijah Diallo da WAQF hakkında Ayhan'a bilgi verdi.

Diallo, kendileri için sembolik olan ziyaretin tecrübe aktarımına olanak sağlayacağını dile getirdi.

Hamid Algabid, görüşmenin ardından ICYF hatıra defterini imzalayarak, Ayhan'a WAQF plaketi takdim etti.

Ziyarette heyetler, olası iş birlikleri ve tecrübe paylaşımı odaklı teknik görüşmeler yapmak üzere bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak ve sivil toplum örgütleriyle görüşmek için Türkiye'ye gelen Nijer heyeti, İstanbul'da ziyaretlere devam edecek.