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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesini ziyaret etti

20.07.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin ailesine ziyarette bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile vatani görevini yapan er ve erbaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giden Vali Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından karşılandı. Burada bir süre kalıp polislerin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Ayyıldız, Eskişehir Şehir Hastanesine de geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

- Gara şehidi Kahveci'nin anısına oda

Vali Ayyıldız, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Ağırlar ile Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Kahveci'nin ailesini de ziyaret etti.

Şehidin annesi Ayşe Güler ile bir süre sohbet eden Vali Ayyıldız, duvarları şehit Mevlüt Kahveci'nin fotoğrafları, diplomaları, başarı belgeleri ve Türk bayraklarıyla donatılmış odayı inceledi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ziyaret etti
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Kurban Bayramı şehit Eskişehir Gara

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