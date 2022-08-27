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Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

27.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen Eskişehir Yarı Maratonu'na 19'u yabancı yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

10 kilometre koşusunda erkeklerde Ali Şimşek birinci, Kerem Yetişir ikinci, Ömer Faruk Uğurlu üçüncü oldu. Kadınlarda ise sırasıyla Demet Mutlu, Ekaterina Troshanova ve Burcu Aktaş dereceye girdi.

21 kilometrede erkeklerde birinciliği Fetene Alemu Regasa, ikinciliği Ahmet Alkanoğlu, üçüncülüğü Üzeyir Söylemez elde etti. Kadınlar yarışını Fatma Arık birinci, Nuray Bulut Göktepe ikinci, Zeynep Burcu Akbaba üçüncü sırada bitirdi.

Paralimpik 10 kilometre koşusunu ise Önder Karakulah birinci, İbrahim Karasakal ikinci, Osman Yekta üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

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atletizm maraton

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