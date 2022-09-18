YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

18.09.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Han ilçesine bağlı kırsal Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kıyır köyü arasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle dün öğle saatlerinde çıkan yangının tamamen söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yangında 10 hektarlık meşe ve karaçam ormanının zarar gördüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava araçlarının etkili müdahalesi ile başlayan söndürme çalışmaları, kara ekiplerinin yangının etrafını çevirmesi ile akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Gece boyunca yangına müdahale eden yangın söndürme ekipleri alevleri tamamen söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Jandarma ekipleri ise civar köylerde tedbir aldı, ancak yangın yerleşim yerlerini tehdit etmedi."

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın orman

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:57
İkindi
16:26
Akşam
19:10
Yatsı
20:29
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.