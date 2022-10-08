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Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı

08.10.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Bölgesel Flöre Açık Turnuvası başladı.

Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen turnuvada, flöre branşında 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde çeşitli illerden toplam 421 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon kapsamında Eskişehir Gökmeydan Spor Salonu'nda 80 sporcu müsabakalara katılıyor.

Müsabakalar, yarın sona erecek.

Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı

Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı

Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı

Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı

Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı

Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı

Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı

Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı

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