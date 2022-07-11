Eskişehir'de Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozunun uygulanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Eskişehir'de aşıların yapılmasına başlandı.

Bakanlığın yeni hatırlatma dozu randevularını dün itibarıyla e-Nabız sistemine tanımlaması üzerine kentte yaklaşık bin kişi aşı randevusu aldı.

Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Yunusemre Devlet Hastanesine gelen kişiler, aşı polikliniği önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hatırlatma dozunu yaptıran Ece Canpolat, gazetecilere, aşıların hastalıktan korunmak için önemli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının çağrısı üzerine daha önce 3 doz aşı yaptırdığını belirten Canpolat, "Vakaların son günlerde artış göstermesinden dolayı tedirgin oldum, o yüzden gelip aşımı yaptırdım." dedi.

İbrahim Türk ise yoğunluğun normal olduğunu, bu durumun aşıya rağbet edildiğini gösterdiğini dile getirdi.

Aşının önemine dikkati çeken Türk, "Herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Daha kötü durumlarla karşılaşmamak için herkes aşı olmalı." diye konuştu.

Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişiler, hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından birini tercih edebiliyor.