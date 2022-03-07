Eskişehir'de mevsimsel yağış bolluğu barajlardaki doluluk oranına yansıdı

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Eskişehir'e içme suyu ve tarımsal sulama imkanı sağlayan barajlarda doluluk oranları özellikle geçen ayki yağışların etkisiyle yükseldi.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün şubat sonu verilerine göre, Eskişehir'in içme suyu ihtiyacının karşılandığı Porsuk Barajı'nın su seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8'den 37,6'ya yükseldi.

Tarımsal sulamada kullanılan barajlardan Çatören'de doluluk yüzde 9,5'ten yüzde 25,6'ya, Kunduzlar'da yüzde 21,4'ten yüzde 35,6'ya çıktı. Aşağı Kuzfındık Barajı'nın seviyesi ise yüzde 4,9 olarak ölçüldü.

İl genelindeki sulama göletlerinde de yüksek doluluk dikkati çekiyor.

- Şubatta düşen yağış miktarında büyük artış

İç Anadolu Bölgesi'nin hububat, meyve ve sebze üretim merkezlerinden Eskişehir, ocak ayına göre şubatta ortalamanın üzerinde yağış aldı.

Uzun yıllar (1991-2021) ortalaması 11,9 olan ocak ayı yağışlı gün sayısı geçen yıl 14, bu sene 16 gün olarak gerçekleşti. Metrekareye düşen yağış ortalaması ise bu yıl ortalama değer 39,6 kilogramın altında kaldı. Geçen sene aynı ayda yağış miktarı 61,4 kilogram iken bu yıl 26,4 kilograma düştü.

Şubat ayı ise daha verimli geçti. Uzun yıllar şubat ortalama yağışlı gün sayısı 10,1 olan Eskişehir'in aynı ay için metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 31,1 kilogram olarak kayıtlarda yer alıyor. Şubat aylarında geçen seneye göre bu yıl yağışlı gün sayısı 6'dan 13'e, metrekare başına yağış miktarı da 8,4 kilogramdan 33,7 kilograma çıktı.

Bol yağışlı günler, martta da devam ediyor. Ayın ilk günlerinde etkili olan yağışlar ve kar erimelerinden dolayı barajların seviyelerinin daha fazla yükselmesi ve buna paralel olarak kuraklık riskinin en aza inmesi bekleniyor.

Porsuk Barajı'ndaki seviyenin de artmasıyla bu yaz Eskişehir'de içme suyu sorunu yaşanmayacağı öngörülüyor.

- "Üretici suyun kıymetini çok iyi bilir"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, AA muhabirine, yağışların çiftçilerin istediği düzeyde gittiğini söyledi.

Yılın ilk aylarında yağan karın toprak için etkili olduğunu vurgulayan Buluşan, yavaş erimenin toprağa bereket kattığını dile getirdi.

Dağlarda eriyen karların bugünlerde derelere dökülmeye başladığını belirten Buluşan, "Bölgemizde olan Beyazaltın ve Yukarı Kartal göletlerinde doluluk oranları yüzde 80'ler civarında. Aldığımız bilgilere göre önümüzdeki haftalarda barajlar ve göletlerimiz suyunu doldurmuş olacak. Bu, üreticimiz için çok önemli." dedi.

Buluşan, yaz döneminde kullanılan yer altı sularının önemine işaret ederek, mayısın ortasına kadar afetsiz, iyi yağışlar olursa bu yıl kuraklık yaşanmayacağını öngördüklerini bildirdi.

Tarlaların sulanmaya başlanacağı dönemde kuyuların enerji maliyetinin yüksek olmaması gerektiğini anlatan Buluşan, "Allah'tan bol yağmur bekliyoruz. Yağmur yağar, su bol olursa bizim yer altı suyu kullanımımız azalacak. Üretici suyun kıymetini çok iyi bilir." diye konuştu.

Tepebaşı ilçesi kırsal Beyazaltın Mahallesi Muhtarı Yüksel Girgin de göletin doluluğunun yüzde 80'ler düzeyinde olmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.