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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

30.08.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganı attı.

Fener alayını izlemek için Porsuk Çayı kıyılarını dolduranlar marşlar söyleyerek kutlama coşkusuna eşlik etti.

Kutlamalarda havai fişek gösterisi de yapıldı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir porsuk çayı

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