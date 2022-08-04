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Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

04.08.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğiyle hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması gerçekleştirildi.

Vilayet Meydanı'nda konuşlandırılan eğitim tırında düzenlenen programa, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Ekrem Birsen ve bazı odaların temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Birsen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde restoranlardan ve kafelerden evlere sipariş döneminin arttığını anımsatarak, esnafı sosyal medya ve dijital mecralarda daha çok yer alması gereksiniminin ortaya çıktığını bildirdi.

Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi ile esnafın dijital dünyada daha çok görüleceğini anlatan Birsen, "Proje kapsamında dijital beceri eğitimlerine yönelik esnaf akademi eğitim portalı oluşturuldu. Bu portal mobil cihazlara uyumlu olarak da tasarlandı. Bu portal sayesinde işletmeler hemen hayata geçirebileceği pratik önerileri öğreniyor. Esnafımızı artık, internette de siftahını yapacak, tabela ışıkları internette de yanacak." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Soykan da hayatın her alanına giren dijitalleşme kavramının iyi kullanılması gerektiğine değinerek, projede emeğe geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara, eğitim tırında dijitalleşme süreci ve önemi anlatıldı.

"Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" kapsamındaki eğitimleri tamamlayan işletme yöneticilerine sertifikaları verilecek.

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

Eskişehir'de "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması yapıldı

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