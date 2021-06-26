Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 34 yabancı uyruklu yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, kaçak yollardan yurda girdikleri tespit edilen 34 Afganistan uyrukluya yönelik işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutluca Mahallesi yakınında bir grup yabancı uyruklunun valizleriyle beklediği bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 6'sı kadın, 12'si çocuk 34 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini, göçmen kaçakçılarınca yurt dışına çıkarılmak üzere İstanbul'dan getirilerek Eskişehir'e bırakıldıklarını belirledi.

Yabancı uyruklular, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.