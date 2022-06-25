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Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

25.06.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Yerli ve yabancı rock eserlerin senfonik yorumunu yapan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Eskişehir'in İnönü ilçesinde Türk Hava Kurumunca (THK) düzenlenen Havacılık Festivali'nde sahne aldı.

Şef Musa Göçmen yönetimindeki orkestra, Metallica, Europe, Deep Purple, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Üç Hürel ve Fikret Kızılok'un klasikleşen şarkılarını senfonik ezgilerle seslendirdi.

Festival alanını dolduran çok sayıda kişi, "The Final Countdown", "Dönence", "Tamirci Çırağı", "Arapsaçı" ve "Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş" gibi unutulmaz eserlere eşlik etti.

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali'nde senforock konseri verildi

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