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Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı

24.08.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programında yer alan "Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası" İzmir'de başladı.

Halkapınar Spor Salonu'nda 109'u kadın 237 sporcunun katıldığı organizasyonda ilk gün flöre müsabakaları gerçekleşti. Flörede 40 kadın ve 41 erkek sporcu yer aldı.

Yarın flöre müsabakalarının tamamlanacağı organizasyonda 26-27 Ağustos'ta kılıç ve 28-29 Ağustos'ta da epe kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.

Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı

Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı

Eskrim Büyükler Federasyon Kupası

Eskrim Büyükler Federasyon Kupası

Eskrim Büyükler Federasyon Kupası

Eskrim Büyükler Federasyon Kupası

Eskrim Büyükler Federasyon Kupası

Eskrim Büyükler Federasyon Kupası

Eskrim Büyükler Federasyon Kupası

Eskrim Büyükler Federasyon Kupası

Eskrim Büyükler Federasyon Kupası

Eskrim Büyükler Federasyon Kupası
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