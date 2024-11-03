Esra Bilgiç pozlarıyla mest etti! Görenler "Aşk yaramış" dedi

Futbolcu Gökhan Töre ile 2017–2019 yılları arasında evli kalan güzel oyuncu Esra Bilgiç Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Zamanın Kapıları gibi yapımlardan sonra büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.
Özel hayatıyla çok konuşulan Esra Bilgiç son olarak Faruk Sabancı ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu, Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı ve güzel oyuncu aşklarını gizlemiyor.
Gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlayan çift, "Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz" demişti.
Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle yıldızı paylayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada yine gündem oldu.
Güzel oyuncu tatil yaptığı yerden balkon pozları vererek hayranlarını mest etti. Oyuncuya "Aşk yaradı" yorumları da gecikmedi.