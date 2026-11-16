Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı? Karavanda dışkı iddiasına çıldırdı

Bir süredir X'te Sibel Taşçıoğlu'nun söylediği iddia edilen bir Kızılcık Şerbeti açıklaması konuşuluyordu. Sibel Taşçıoğlu'nun "Bir gün karavana girdim ve birisi karavanın içine, affedersiniz ama, koskocaman kakasını yapmıştı. O kişiden sonra karavana ben girdiğim için suç benim üzerime atıldı. Fakat herkes o karavana kimin kakasını yaptığını biliyordu. Sektörde mobbinge uğramamak adına suçu üstlenerek susmak zorunda kaldım" dediği iddiası hızla yayıldı.

"BU İFADELER BANA AİT DEĞİL"

Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle seyirci karşısına çıkan Sibel Taşçıoğlu’nun birkaç gündür sosyal medyada dolaşan açıklamasının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan ünlü oyuncu "Son günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılışımla ilgili, şahsıma atfedilen ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklamaların yeniden gündeme getirildiğini görüyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu ifadeler bana ait değildir" dedi.

“KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ”

Oyuncu devamında ise şu açıklamayı yaptı:

"Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır. Bugüne kadar diziden ayrılış sürecimle ilgili konuşmamayı tercih ettim. Çünkü yaşananların kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadım. Ancak sessizliğimin gerçek dışı hikâyelerle doldurulmasını da artık kabul etmiyorum.

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı. Bu konuların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmüyorum. Öte yandan, başka bir oyuncuyu küçük düşüren, kişisel ve mahrem konular üzerinden üretilen iddiaların benim adım kullanılarak yayılmasını da son derece yanlış buluyorum. Hiç kimsenin itibarlarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum."