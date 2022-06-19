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  4. Esra Erol'dan Seray Sever'e... Ünlülerden Babalar Günü mesajları

Esra Erol'dan Seray Sever'e... Ünlülerden Babalar Günü mesajları

19.06.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü mesajlarını paylaşan ünlüler sosyal medyada gündem oldu. Esra Erol'dan Cem Yılmaz'a pek çok ünlü isim paylaşım yaparak bu özel güne dair duygularını paylaştı. İşte ünlülerin Babalar Günü paylaşımları...

Esra Erol, Cem Yılmaz, Seray Sever gibi isimler Her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 19 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlayan ünlüler bakın neler paylaştı...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

EZO SUNAL

EZO SUNAL
"Dünyanın en güzel gülen babası!' desem herkes hemfikir oluruz sanırım. Seni çok seviyorum babam..."

METİN ŞENTÜRK

METİN ŞENTÜRK
"Hayatlarını yetişmemize adayan, varlıkları ile bizlere güç veren, geçmişten geleceğe hayatlarımıza ışık tutan, gölgelerinde güç bulduğumuz saygıdeğer babalarımızın ve bizlere babalık yapan güçlü annelerimizin 'Babalar Günü'nü kutluyorum."

BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR
"Babalar ölmez!"

CEYDA DÜVENCİ

CEYDA DÜVENCİ
"Günün kutlu olsun sevgilim... Seninle büyümek aşırı eğlenceli."

SERAY SEVER

SERAY SEVER
"Bugün 'Babalar Günü'... Canım kocam ilk 'Babalar Günü' heyecanını yaşarken ve ben de bunun sevinci içindeyken babamsız yaşadığım ilk 'Babalar Günü'n ve çok acı çekiyorum. Müthiş bir mutluluk ve şükür, derin bir acı ve boşluk kol kola... Yaşam da zaten sanırım böyle bir şey... Doğum-ölüm, mutluluk-üzüntü hepsi bizim için. Hem güçlü olmak zorundayız hem de çok aciziz. Kah gülüyorum kah ağlıyorum, yapabildiğim tek şey teslimiyet; o da becerebildiğim kadar... Canım babamı, en iyi dostumu, en büyük güç kaynağımı ve desteğimi çok özlüyorum. Tek tesellim huzur içinde olduğunu bilmek. Ruhum, canım kocamı çok seviyorum ve ona da baba olma hissini yaşatabildiğim için Allah'ıma şükrediyorum. Sonuç sonsuz şükür... Canım Allah'ıma sonsuz şükür..."
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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü Esra Erol
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