Esra Erol'dan Seray Sever'e... Ünlülerden Babalar Günü mesajları

SERAY SEVER

"Bugün 'Babalar Günü'... Canım kocam ilk 'Babalar Günü' heyecanını yaşarken ve ben de bunun sevinci içindeyken babamsız yaşadığım ilk 'Babalar Günü'n ve çok acı çekiyorum. Müthiş bir mutluluk ve şükür, derin bir acı ve boşluk kol kola... Yaşam da zaten sanırım böyle bir şey... Doğum-ölüm, mutluluk-üzüntü hepsi bizim için. Hem güçlü olmak zorundayız hem de çok aciziz. Kah gülüyorum kah ağlıyorum, yapabildiğim tek şey teslimiyet; o da becerebildiğim kadar... Canım babamı, en iyi dostumu, en büyük güç kaynağımı ve desteğimi çok özlüyorum. Tek tesellim huzur içinde olduğunu bilmek. Ruhum, canım kocamı çok seviyorum ve ona da baba olma hissini yaşatabildiğim için Allah'ıma şükrediyorum. Sonuç sonsuz şükür... Canım Allah'ıma sonsuz şükür..."