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Esra Ezmeci 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı! "Gemide her gün partnerler birbirini..."

30.11.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada kendisine gelen cinsel hayat sorularına açık açık yanıt veren Esra Ezmeci katıldığı programda söyledikleriyle yine olay oldu. Fanteziler üzerine soruyu yanıtlayan Ezmeci konuşmasında "Eş değiştirmek için organizasyon yapılan gemiler bile var. Eşinle ismini yazdırarak gidiyorsun ve orada herkes çift şekilde" diyerek herkesi şaşırttı.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, cinsellik ve ilişki tavsiyelerinde bulunmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif kullanan ünlü psikoloğa gelen sorular da zaman zaman gündeme geliyor. Cinsel hayatlarını açık açık paylaşan insanlara aynı açıklıkla yanıt veren Esra Ezmeci yine gündem oldu.


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DANIŞANINDAN ÖRNEK VERDİ

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haberler'in YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Ezmeci, "İlişkilerde fantezilerin yeri ne?" sorusuna yanıt verirken ilginç ifadeler kullandı.
"İnternet ve sosyal medya dünyasının bize gösterdiği çok pornografik ya da çok uçuk şeyler yaşama algısı var. Çok farklı fanteziler yaşayanlar var" diyen Esra Ezmeci şunları söyledi:
Eş değiştirme organizasyonların yapıldığını belirten Ezmeci, "Eş değiştirmek için organizasyon yapılan gemiler bile var. Eşinle ismini yazdırarak gidiyorsun ve orada herkes çift şekilde. Gemide her gün partnerler birbirini değiştirerek odalara geçiyor. Sırf bunun için özel şeyler yapılıyor."
Ünlü psikolog bir danışmanından söz ederek "Benim bir danışanım o gemide birlikte olduğu bir adama aşık oldu ve onunla birlikte Almanya'ya gitti" dedi.
Esra Ezmeci kendisine gelen soru üzerine böyle bir teklif almadığını da söyledi.
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