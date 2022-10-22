Esra Ezmeci'ye gelen 'bekaret' sorusu şoke etti! "Sevgilinizin özellikleri..."

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

"SEVGİLİMİ SEVİYORUM! NEDEN?"

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir soruya yanıt verdi. Bir takipçisi, "Sevgilim bakire değil. Benden önce cinsel ilişki yaşamış. Bundan zevk alıyorum. Sevgilimi seviyorum. Neden?" sorusunu sordu.

"DEMEK Kİ BEKARET..."

Şaşkına çeviren soru karşısında Ezmeci, "Demek ki bekaret sizin için önemli değil. Sevgilinizin kişilik özellikleri, bekaret gibi bir özellikten daha değerli geliyor olabilir." yanıtını verdi.