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Esra Ezmeci'ye gelen 'bekaret' sorusu şoke etti! "Sevgilinizin özellikleri..."

22.10.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, Didem Arslan Yılmaz ve Serap Paköz'ün karşısına rakip olan Esra Ezmeci'nin programı ekrana veda ediyor. FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı için final kararı alındı. Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci, son olarak, "Sevgilim bakire değil. Benden önce cinsel ilişki yaşamış. Bundan zevk alıyorum. Sevgilimi seviyorum. Neden?" sorusu dikkat çekti.

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

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Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

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"SEVGİLİMİ SEVİYORUM! NEDEN?"

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir soruya yanıt verdi. Bir takipçisi, "Sevgilim bakire değil. Benden önce cinsel ilişki yaşamış. Bundan zevk alıyorum. Sevgilimi seviyorum. Neden?" sorusunu sordu.

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"DEMEK Kİ BEKARET..."

Şaşkına çeviren soru karşısında Ezmeci, "Demek ki bekaret sizin için önemli değil. Sevgilinizin kişilik özellikleri, bekaret gibi bir özellikten daha değerli geliyor olabilir." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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