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Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

25.07.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

Gemlik Belediyesi tarafından Eşref Kolçak anısına bu yıl ilki düzenlenen Gemlik Film Festivali, ünlü oyuncuların katılımıyla başladı.

Açılışa, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, oyuncu Halil Ergün, Türkan Şoray ve Erkan Can katıldı.

Eşref Kolçak’ın anısına hazırlanan kısa filmin sonrasında Türkan Şoray Söyleşisi ile festival devam etti. Hayranları ile buluşan Şoray, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Eşref Kolçak'ın çok değerli bir aktör olduğunu ifade eden Şoray, "Eşref Kolçak adına böyle bir festival düzenlenmesinin çok güzel bir şey. Türk sinemasına çok emek verdi ve ne kadar güzel ki unutulmuyor." dedi.

Oyuncu Erkan Can ise Yeşilçam ruhunun devam ettiğini söyledi.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatan Can, "Ustalarımızın bize öğrettikleri, bize nasihat ettikleri, onlardan çok şey öğrendik ve şu an ki devir de Yeşilçam'ın devamıdır. Bizim yüzümüzü aydınlatan Yeşilçam, her zaman yaşayacaktır." dedi.

Eşref Kolçak'ın Türk sinemasının en kibar ve alçakgönüllü insanı olduğunu aktaran Halil Ergün, "İnsanların hayatlarına ortak olmak toplumsallaşmanın ve gelişmenin de bir yoludur. Bu sanatçılar kendi çabalarıyla var oldular ve iz bıraktılar. İşte Eşref Kolçak, filmlerini izlediğim, bana çok şey katan Türk sinemasının en kibar ve alçakgönüllü insanıdır." ifadelerini kullandı.

Şefkati Adile Naşit'ten, samimiyeti Kemal Sunal'dan, babacanlığı Hulusi Kentmen'den öğrendiğini dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Her zaman bizim aramızda bizimle beraberdi. Onunla aynı şehir içerisinde olup aynı oksijeni teneffüs etmenin mutluluğunu yaşadık ve onu kaybettik. Mekanı cennet olsun.” şeklinde konuştu.

Söyleşinin bitiminde Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından Türkan Şoray'a "Sevgi Emektir" ödülü takdim edildi.

Festivalin ilk günü, Moğollar adlı müzik grubunun kurucusu Cahit Berkay’ın film müzikleri konseri ile sona erdi.

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" başladı

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