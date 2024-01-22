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  4. Estetikle bambaşka biri olmuştu! Oyuncu Büşra Pekin'in o şarkıcıyla aşk yaşadığı iddia edildi! Yanıt gecikmedi

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Oyuncu Büşra Pekin'in o şarkıcıyla aşk yaşadığı iddia edildi! Yanıt gecikmedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 16:34 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Büşra Pekin son dönemde estetik operasyonları ve değişimiyle sık sık gündem oluyor. Oyuncunun Norm Ender'le aşk yaşadığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Pekin, iddiaların doğru olmadığını Norm Ender'in arkadaşı olduğunu ifade etti.

Değişimiyle sık sık gündem olan Büşra Pekin 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını atmıştı.

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AŞK İDDİALARINA YANIT VERDİ

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile tanınan ve son olarak Hasan Can Kaya ile bir film çeken Büşra Pekin, uzun zamandır değişimiyle adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu son olarak yüzüne yaptırdığı operasyonlarla konuşulmuştu. Estetik yaptırmadığını 'yüz bandı' kullandığını iddia etse de kimseye kendini inandıramamıştı.

Güzel oyuncu Büşra Pekin, uzun süreli ilişki yaşadığı müzisyen sevgilisi Ersay Üner'den ayrılmış, daha sonra adı komedyen Hasan Can Kaya ile anılmıştı.  Fakat aynı filmde rol alan ikili, ilişkiyi yalanlamış arkadaş olduklarını söylemişlerdi.

Ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ve bu kişinin Norm Ender olduğu iddia edilmişti.  Hatta ünlü oyuncunun Norm Ender ile bir mekanda el ele yakalandığı öne sürülmüştü.

Aşik iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu iddiaların doğru olmadığını Norm Ender'in çok eski bir arkadaşı olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Oyuncu
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