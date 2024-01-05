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  4. Estetikleri gündemden düşmüyor! Seda Sayan son videosuyla takipçilerini şaşırttı... Sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi

Estetikleri gündemden düşmüyor! Seda Sayan son videosuyla takipçilerini şaşırttı... Sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi

05.01.2024 16:05 | Son Güncelleme:
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Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu işlemleri sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Son olarak sosyal medyadan bir video paylaşan ünlü isim takipçilerini şaşırttı. Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden elde edilen sıvı enjekte ettirdiği işlemi paylaştı.

Yaptırdığı estetik operasyonları ve işlemleri saklamayan, sık sık da sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, son paylaşımıyla bir kez daha dikkat çekti.

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SEDA SAYAN'IN SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Instagram hesabından bir video paylaşan ünlü isim, bir kez daha estetik doktoruna gitti.

SÜNNET DERİSİNDEN SIVI ENJEKTE ETTİRDİ

SÜNNET DERİSİNDEN SIVI ENJEKTE ETTİRDİ

Yaptırdığı işlemin ardından kendisini videoya alan Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdiği işlemi anlattı.

Seda Sayan paylaşımında "Benim kadar uslu bir hasta yok. Bakın şu iğneler yapıldı. Hiç şımarıklık yapıyor muyum hocam? Şimdi biz ilk sünnet derisi enjekte ettik. Bu sefer ikincisi bu." dedi.

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