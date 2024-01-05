Estetikleri gündemden düşmüyor! Seda Sayan son videosuyla takipçilerini şaşırttı... Sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi

Yaptırdığı estetik operasyonları ve işlemleri saklamayan, sık sık da sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, son paylaşımıyla bir kez daha dikkat çekti.
Instagram hesabından bir video paylaşan ünlü isim, bir kez daha estetik doktoruna gitti.
Yaptırdığı işlemin ardından kendisini videoya alan Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdiği işlemi anlattı.
Seda Sayan paylaşımında "Benim kadar uslu bir hasta yok. Bakın şu iğneler yapıldı. Hiç şımarıklık yapıyor muyum hocam? Şimdi biz ilk sünnet derisi enjekte ettik. Bu sefer ikincisi bu." dedi.