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Estetikleriyle gündemde olan Serap Paköz'ün boyu kadar kızı varmış

13.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın doktoruna Fransız askısı yaptıran sunucu Serap Paköz, yaptırdığı estetikle gündemdeyken sargılarının çıkmasıyla kızı Ceren Ezgü ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü sunucu Serap Paköz de Fransız askısı yaptıranlar kervanına katılmıştı. Paköz, Amerika'daki işlemin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seda Sayan'ı etiketleyerek, desteği için teşekkür etmişti.

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Estetik sürecini Instagram hesabından paylaşan Paköz, yüzündeki bantlar çıkınca ünlü müzisyen Sümer Ezgü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ceren Ezgü ile fotoğrafını paylaştı.

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Paköz'ün kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Ünlülerin çocukları

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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