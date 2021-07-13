Estetikleriyle gündemde olan Serap Paköz'ün boyu kadar kızı varmış

Ünlü sunucu Serap Paköz de Fransız askısı yaptıranlar kervanına katılmıştı. Paköz, Amerika'daki işlemin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seda Sayan'ı etiketleyerek, desteği için teşekkür etmişti.
Estetik sürecini Instagram hesabından paylaşan Paköz, yüzündeki bantlar çıkınca ünlü müzisyen Sümer Ezgü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ceren Ezgü ile fotoğrafını paylaştı.
Paköz'ün kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Ünlülerin çocukları
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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