Estetiklerle bambaşka biri oldu... Songül Karlı'nın son pozlarına yorum yağdı: Seda Sayan sandım

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında Songül Karlı da yer alıyor.
Türkücü Songül Karlı değişimiyle ve sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmemeyi başarıyor.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Karlı, son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı'nın değişimi görenleri şoke ediyor.
Ünlü türkücünün son pozlarına sosyal medyada hayranları tarafından beğeni ve yorum yağıyor. Karlı'nın son paylaştığı bornozlu pozu ise bayağı konuşuldu.
Karlı'nın son haline takipçileri, "O eski doğal halinden eser yok şimdi, yakışmış yakıştırıyorsun", "Estetikten tanınmaz hale gelmissin ama her geçen gün daha da güzelleşiyorsun", "Kendinle oynama daha fazla doğal güzelliğini kaybettin" gibi yorumlar yaptı.