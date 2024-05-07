Estetiklerle bambaşka biri oldu... Songül Karlı'nın son pozlarına yorum yağdı: Seda Sayan sandım

Karlı'nın son haline takipçileri, "O eski doğal halinden eser yok şimdi, yakışmış yakıştırıyorsun", "Estetikten tanınmaz hale gelmissin ama her geçen gün daha da güzelleşiyorsun", "Kendinle oynama daha fazla doğal güzelliğini kaybettin" gibi yorumlar yaptı.