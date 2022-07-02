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  4. ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

02.07.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencilerinden oluşan Hidroana Takımı, Fransa'da katıldıkları yarışta hidrojen enerjili araçları "Midas"la üçüncülüğü kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Hidroana Takımı'nın, Circuit Paul Armagnac pistinde 28 Haziran-1 Temmuz'da düzenlenen Shell Eco Marathon Europe organizasyonunda Türkiye'yi ve ESTÜ'yü başarıyla temsil ettiği belirtildi.

Midas'ın, 1 metreküp hidrojenle 378,2 kilometre katederek hem kendi rekorunu kırdığı hem de Avrupa üçüncüsü olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hidroana, zorlu teknik kontrolleri ilk seferde geçip araçlarını yağmurlu havaya rağmen deneyebilen ilk takımlar arasında yerini aldı. Yarışma boyunca piste çıkmak için 4 hakkı olan Hidroana takımı, piste her çıkışında kendi rekorlarını da kırarak en iyi derecesini elde etti. Takımın elde ettiği bu başarısı 15 yıllık tecrübesine ve geçmiş yıllardaki başarılarına dayanıyor. Sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla en verimli hidrojen enerjili aracı yapmak üzere 2007 yılında faaliyet göstermeye başlayan Hidroana takımı, 2008 yılında ilk aracını üretmişti. Başarısıyla ülkemizi ve Eskişehir Teknik Üniversitesini gururlandıran Hidroana takım üyelerini ve takım danışmanını tebrik ediyor, desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz."

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

ESTÜ öğrencilerin aracı "Midas", Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu

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