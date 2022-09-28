ETÜ'de akademik yıl açılışı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Çakmak, öğrencilerle bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla "Hoş geldin buluşması" gerçekleştirildi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin Merkezi Kütüphanesinde akademik yıl açılışı nedeniyle öğrencilerle bir araya geldi.

Burada öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Çakmak, üniversitenin imkanları hakkında bilgi verdi.

Üniversite olarak bu yıl itibarıyla 15 bölümde eğitim öğretime devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Çakmak, 4 yıl boyunca öğrencilerin en iyi eğitimi alması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Öğrencilere, eksiklikleri bildirmesini isteyen Prof. Dr. Çakmak, şöyle devam etti:

"ETÜ olarak sizlere sunduğumuz birçok imkan var. Bunlardan bir tanesi içerisinde bulunduğumuz kütüphanemiz. Buraya farklı şehirlerden gelen birçok arkadaşımız var. Sizler var olduğunuz için bizler varız. Onu her zaman söylüyoruz. Üniversitemizin temel misyonlarından birisi budur. Yani eğitim öğretimi nitelikli bir şekilde öğrencilerine aktarmak. Biz de bu noktada üniversite olarak öğrenci merkezli bir eğitim öğretim vermenin çabası ve gayreti içerisindeyiz."

Prof. Dr. Çakmak, öğrencilerden gelen her talebi yönetmenlik çerçevesinde neticelendirdiklerini söyledi.

Öğrencilere, eğitim öğretim hayatları boyunca nitelikli eğitim vermek için hazır olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Çakmak, "Nitelikli ve kaliteli eğitim verirken bu noktada sizlerin ve bizlerin üzerine düşen görevler var. Biz hocalar olarak sizlere en iyi eğitimi vermenin çabası içerisinde olacağız. Eksiklerimiz olabilir mi? Olabilir. Bu eksiklerimizi sizler hocalarınızdan gördüğünüz zaman hocalarınıza söyleyeceksiniz. Haksızlığa uğradığınız bir husus olduğunu düşünürseniz hakkınızı arayacaksınız." diye konuştu.