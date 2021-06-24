2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bugün E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanması ile grup maçları sona erdi. 16 takımın çıktığı gruplarda eşleşmelerde belli oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi gününden itibaren oynanmaya başlayacak. Peki EURO 2020'de son 16'ya hangi takımlar kaldı? İşte EURO 2020 çeyrek final fikstürü...