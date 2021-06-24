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EURO 2020'de son 16'ya hangi takımlar kaldı? İşte EURO 2020 çeyrek final fikstürü

24.06.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de grup maçları sona erdi. Son 16 turuna kalan Avrupa eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunun ilk eşleşmesi A Milli Takımı'nda yer aldığı A Grubu lider tamamlayan İtalya ile C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Avusturya oldu. Peki EURO 2020'de son 16'ya hangi takımlar kaldı? İşte EURO 2020 çeyrek final fikstürü...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bugün E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanması ile grup maçları sona erdi. 16 takımın çıktığı gruplarda eşleşmelerde belli oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi gününden itibaren oynanmaya başlayacak. Peki EURO 2020'de son 16'ya hangi takımlar kaldı? İşte EURO 2020 çeyrek final fikstürü...

EURO 2020'de son 16'ya hangi takımlar kaldı?

EURO 2020'de grup maçları sona erdi. Son 16 turuna kalan Avrupa eşleşmeleri belli oldu.

GALLER- DANİMARKA

GALLER- DANİMARKA
Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi gününden itibaren oynanmaya başlayacak.

İTALYA- AVUSTURYA

İTALYA- AVUSTURYA
26 Haziran Cumartesi oynanacak karşılaşmada İtalya ve Avusturya karşı karşıya gelecek.

BELÇİKA- PORTEKİZ

BELÇİKA- PORTEKİZ
Son 16 ya kalan takımlar arasında yer alan Belçika -Portekiz maçı 27 Haziran Pazar günü oynanacak.

HOLLANDA- ÇEKYA

HOLLANDA- ÇEKYA
26 - 29 Haziran'da arasında oynanacak son 16 takımın maçların kazananları ise çeyrek finale yükselecek.
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