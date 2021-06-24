2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bugün E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanması ile grup maçları sona erdi. 16 takımın çıktığı gruplarda eşleşmelerde belli oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi gününden itibaren oynanmaya başlayacak. Peki EURO 2020'de son 16'ya hangi takımlar kaldı? İşte EURO 2020 çeyrek final fikstürü...
EURO 2020'de son 16'ya hangi takımlar kaldı?
EURO 2020'de grup maçları sona erdi. Son 16 turuna kalan Avrupa eşleşmeleri belli oldu.
GALLER- DANİMARKA
Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi gününden itibaren oynanmaya başlayacak.
İTALYA- AVUSTURYA
26 Haziran Cumartesi oynanacak karşılaşmada İtalya ve Avusturya karşı karşıya gelecek.
BELÇİKA- PORTEKİZ
Son 16 ya kalan takımlar arasında yer alan Belçika -Portekiz maçı 27 Haziran Pazar günü oynanacak.
HOLLANDA- ÇEKYA
26 - 29 Haziran'da arasında oynanacak son 16 takımın maçların kazananları ise çeyrek finale yükselecek.
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