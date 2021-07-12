EURO 2020 şampiyonu kim oldu? EURO 2020 İtalya - İngiltere final maçı sonucu...

Merakla takip edilen EURO 2020'de İtalya ve İspanya maçı sonrası ilk finalist geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İtalya, İspanya'yı penaltı atışlarında 4-2 geçmiş ve İngiltere de Danimarka'yı 2-1 yenmişti. İtalya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrası şampiyon da belli oldu. Peki EURO 2020 şampiyonu kim oldu? İşte EURO 2020 İtalya - İngiltere final maçı sonucu...

EURO 2020 şampiyonu kim oldu?

Futbolseverler ve vatandaşlar tarafından merakla takip edilen EURO 2020 finali için geri sayım bugün sona erdi.

Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz sene ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020'nin final maçında İtalya ve İngiltere karşı karşıya geldi.

İlk defa ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilk finalist takım, İspanya'yı mağlup eden İtalya olmuştu. İkinci finalist ise Danimarka'yı 2-1 yenen İngiltere olmuştu.

Bugün düzenlenen EURO 2020'nin finalinde İtalya ve İngiltere 1-1 beraber kaldı. Penaltılara giden maçta İtalya 3-2 ile galibiyeti elde etti.